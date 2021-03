Letta e Salvini come i ladri di Pisa (Di domenica 21 marzo 2021) Letta che provoca Salvini è come l’uomo che morde il cane: un evento spiazzante e a modo suo notevole. Da quando l’ex premier è stato eletto segretario Pd, non passa giorno senza una punzecchiatura nei confronti del Capitano. L’uno polemizza, l’altro gli risponde a stretto giro. La “gag” è diventata un appuntamento fisso, come il bollettino meteo o come lo spazzolino da denti. Ultimo terreno di attrito, il mini-condono fiscale introdotto da Draghi per accontentare la destra; ma già prima avevano duellato sul pedigree europeista della Lega e sul cosiddetto Ius soli, cioè la cittadinanza da conferire a chiunque nasca in Italia, tema nobilissimo ma in questo momento storico non proprio al top delle priorità. come mai Letta sia andato a rispolverarlo, ben sapendo che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021)che provocal’uomo che morde il cane: un evento spiazzante e a modo suo notevole. Da quando l’ex premier è stato eletto segretario Pd, non passa giorno senza una punzecchiatura nei confronti del Capitano. L’uno polemizza, l’altro gli risponde a stretto giro. La “gag” è diventata un appuntamento fisso,il bollettino meteo olo spazzolino da denti. Ultimo terreno di attrito, il mini-condono fiscale introdotto da Draghi per accontentare la destra; ma già prima avevano duellato sul pedigree europeista della Lega e sul cosiddetto Ius soli, cioè la cittadinanza da conferire a chiunque nasca in Italia, tema nobilissimo ma in questo momento storico non proprio al top delle priorità.maisia andato a rispolverarlo, ben sapendo che ...

fattoquotidiano : La proposta di Enrico Letta per fermare i cambi di casacca: chi se ne va da un gruppo finisce tra i “non iscritti”… - NicolaPorro : Letta non perde occasione per provocare Salvini. Cosa c’è dietro? Il retroscena di @CorradoOcone ?? - petergomezblog : Letta: “Pessimo inizio di Salvini, ha tenuto in ostaggio per un pomeriggio il Consiglio dei ministri (peraltro senz… - rombi_ti : RT @Avvocatocapita1: Letta e Salvini come i ladri di Pisa - Avvocatocapita1 : Letta e Salvini come i ladri di Pisa -