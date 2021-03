Landini Cgil critico sul Dl Sostegno | “I lavoratori vanno vaccinati | non licenziati”

(Di domenica 21 marzo 2021) Il Decreto2021 prevede, tra i provvedimenti da 32 miliardi di euro, lo stralcio delle cartelle fino a 5000 euro.Contrario Maurizio, segretario della, che oltre al condono critica l’abbassamento delle indennità da 1000 a 800 euro e lo sblocco dei licenziamenti nelle industrie, previsto a luglio. Decreto2021: condono fiscale Il nodo cartelle è stato tra i temi più dibattuti in Consiglio dei ministri. “È chiaro – ha precisato Draghi nel discorso sullo stralcio delle cartelle fino a 5000 euro – che in questo caso qualcosa non funziona se uno Stato permette l’accumulo di milioni di cartelle che non si riescono ad esigere”. Non approva Maurizioche, intervistato da La Repubblica, indica come scelta politica sbagliata quella di un nuovo condono fiscale. Un nuovo ...

Cosa farà il sindacato, in primo luogo ladiche non ha mai fatto mistero di privilegiare la contrattazione nazionale? Non è facile dare una risposta al quesito se non conoscendo anche ...La stoccata al governo arriva dal segretario generale della, Maurizio, secondo il quale il condono 'non c'entra nulla con il lavoro, la povertà, l'emergenza'., intervistato da ...A Landini non convince la scelta "di inserire ... tutti vaccinati e non licenziati", ha concluso il numero uno della Cgil. Parole forti che potrebbero provocare modifiche al decreto nel suo ...Le prime parole di Letta alla guida del Pd, la partecipazione dei lavoratori e il ruolo dei sindacati. L’analisi di Galbusera.