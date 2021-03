De Magistris: “Per lo stato la lotta alla Mafia non è più una priorità” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco Luigi de Magistris ha oggi posto l’accento sul mancato apporto del paese sulla questione relativa alle Mafia in un giorno molto delicato. Oggi è infatti il giorno delle vittime di Mafia e per lo stato non è una priorità secondo la fascia tricolore. Un tema molto caro a Luigi de Magistris che ha speso una vita da magistrato a combattere contro la criminalità e lo ha provato a fare anche da primo cittadino. Un argomento molto delicato che dovrebbe sicuramente essere preso maggiormente in considerazione e che invece negli ultimi tempi è stato accantonato. Certo è vero che lo stato in questo ultimo anno ha avuto un bel daffare ma la Mafia non si è mai fermato. Così la lotta ad ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco Luigi deha oggi posto l’accento sul mancato apporto del paese sulla questione relativa allein un giorno molto delicato. Oggi è infatti il giorno delle vittime die per lonon è unasecondo la fascia tricolore. Un tema molto caro a Luigi deche ha speso una vita da magistrato a combattere contro la criminalità e lo ha provato a fare anche da primo cittadino. Un argomento molto delicato che dovrebbe sicuramente essere preso maggiormente in considerazione e che invece negli ultimi tempi èaccantonato. Certo è vero che loin questo ultimo anno ha avuto un bel daffare ma lanon si è mai fermato. Così laad ...

