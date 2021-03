Convocati Torino per la Sampdoria: c’è anche Baselli per Nicola (Di domenica 21 marzo 2021) Davide Nicola ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Sampdoria: c’è Baselli. L’elenco dei calciatori a disposizione Davide Nicola ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Sampdoria. Finita l’emergenza legata al Covid in casa Torino certificata dalla grande rimonta con il Sassuolo. Nicola ha scelto i 23 calciatori che prendono parte alla trasferta di Genova: c’è Baselli protagonista di una stagione molto sfortunata. In avanti tutti presenti, da Sanabria a Belotti. ? Convocati Sono 23 i giocatori scelti da mister @DavideNicolaOff per #SampdoriaTorino#SFT pic.twitter.com/dDmwR7Ig9t — Torino Football ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Davideha diramato la lista deiper la gara contro la: c’è. L’elenco dei calciatori a disposizione Davideha diramato la lista deiper la gara contro la. Finita l’emergenza legata al Covid in casacertificata dalla grande rimonta con il Sassuolo.ha scelto i 23 calciatori che prendono parte alla trasferta di Genova: c’èprotagonista di una stagione molto sfortunata. In avanti tutti presenti, da Sanabria a Belotti. ?Sono 23 i giocatori scelti da mister @DavideOff per ##SFT pic.twitter.com/dDmwR7Ig9t —Football ...

Advertising

toropuntoit : #SampdoriaTorino, i #convocati: le scelte di #Ranieri e #Nicola - Cuore_Toro : #sampdoriatorino | i convocati di mister #nicola - Toro_News : ?? | CONVOCATI I giocatori #granata convocati da Davide #Nicola per la partita contro la #Sampdoria - stefanosconti : Lazio-Torino: i convocati granata - CalcioNews24 : Sampdoria, i convocati per il Torino: due rientri per Ranieri -