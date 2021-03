Addio Marinella | una vita in prima linea per i diritti delle donne L' ha stroncata un infarto a 78 anni

Advertising

viverefano : Addio a Marinella Brugnettini, figura storica del femminismo provinciale -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Marinella

corriereadriatico.it

Nata a Sassocorvaro, laureata in lettere, sposata con Enzo Bartolucci, primario chirurgo e madre di Francesca, anch'essa medico,aveva superato momenti di grande dolore negli anni '80 per ......d'amore di Piero Ciampi ("Fino all'ultimo minuto/ ti ho tenuta accanto a me/ non volevo dirti&... Le calche sul litorale (Ostia, Fregene, Santa) degne di giorni vicini al Ferragosto, la ...PESARO - Ieri mattina alle 5, è scomparsa, Marinella Brugnettini. Il primo marzo aveva compiuto 78 anni. L’ha tradita il cuore (un infarto), quel cuore grande, immenso e generoso, che ...Le ultime ore di pre-zona rossa restituiscono l’immagine di una città convinta che la minaccia del Covid riguardi sempre e solo gli altri. Invece purtroppo ci riguarda tutti, e comportarsi così è come ...