Zeman: “Quella del Napoli è una stagione deludente. Insigne? Più passa il tempo e più diventa bravo” (Di sabato 20 marzo 2021) Zdenek Zeman, ex tecnico tra le altre di Roma, Lazio e Napoli, ha commentato così, ai microfoni del Corriere dello Sport, il cammino degli azzurri in campionato: “E’ una stagione deludente, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualificarsi per la Champions“. Su Insigne: “Più passa il tempo e più diventa bravo. Lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi. Quando bisogna difendere, lui non ne prende una, però ci mette tanta buona volontà e comunque sa fare ombra al giocatore avversario“. Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Zdenek, ex tecnico tra le altre di Roma, Lazio e, ha commentato così, ai microfoni del Corriere dello Sport, il cammino degli azzurri in campionato: “E’ una, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualificarsi per la Champions“. Su: “Piùile più. Lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi. Quando bisogna difendere, lui non ne prende una, però ci mette tanta buona volontà e comunque sa fare ombra al giocatore avversario“. Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TizianoMulier10 : @zarcozilesi No un po’ meno, molto meno, c’è stata la stagione di Zeman sottotono e poco altro, forse quella l’anno… - vasilijivanovic : @willy_signori @marcomaioli1 Vi ricordo che in quella scena c'è pure Samantha Franchini, detta Zeman - alcarboni : RT @Sardanapalooo: La Roma di Fonseca mi ricorda quella di Di Francesco e la prima di Zeman. Un vorrei ma non posso. Un’illusione che non d… - Sardanapalooo : La Roma di Fonseca mi ricorda quella di Di Francesco e la prima di Zeman. Un vorrei ma non posso. Un’illusione che… -