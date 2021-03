WhatsApp Web con smartphone disconnesso da Internet: si parte dalla beta (Di sabato 20 marzo 2021) WhatsApp offrirà un programma beta anche per la versione web, consentendo di utilizzare l'applicazione anche quando lo smartphone non è collegato alla rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 20 marzo 2021)offrirà un programmaanche per la versione web, consentendo di utilizzare l'applicazione anche quando lonon è collegato alla rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

rtl1025 : ?? #WhatsApp, #Facebook, #Instagram e #Messenger le app dell'ecosistema di Mark #Zuckerberg stanno avendo problemi d… - TuttoAndroid : WhatsApp Web con smartphone disconnesso da Internet: si parte dalla beta - BKTPGroup : #Whatsapp e Instagram down, malfunzionamenti in tutta Italia - Telenord Whatsapp e Instagram down, malfunzionamenti… - infoitscienza : WhatsApp Web | sapete come funziona | tutto quello che possiamo fare dal pc - llevaoslapaloma : jo: deixo el mòbil per no distreure'm twitter i whatsapp web: HAHAHAH -