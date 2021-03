Toxoplasmosi | cosa fare e cosa no per evitarla

(Di sabato 20 marzo 2021) Laè causata dal Toxoplasma gondii, un parassita che può infettare uomini e animali e che, se contratto in gravidanza, può rivelarsi pericoloso per la salute del feto. Il Toxoplasma condii si trova nella carne che si mangia, ma anche nelle feci di gatto e nel terreno in cui abbia defecato un gatto o un altro animale infetto. Ecco perché, quando si è in dolce attesa, è beneparticolare attenzione ad alcune abitudini che possono sembrare innocue ma che potrebbero mettere a repentaglio la salute del piccolo. Qualche info sullaLavive di due fasi. La prima è caratterizzata da un periodo di settimane o mesi in cui il parassita si può ritrovare nel sangue e nei linfonodi in forma direttamente infettante. In questa fase si accusano stanchezza, mal di testa, linfonodi ...

