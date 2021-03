Rula Jebreal: chi è, età, carriera, figlia, chi è il marito, Instagram, Roger Waters (Di sabato 20 marzo 2021) Torna il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, per la prima volta in studio, Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne. Ma conosciamola meglio! Rula Jebreal: chi è, età, carriera, altezza Rula Jebreal è nata ad Haifa il 24 aprile del 1973 ed è una nota giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. Rula è cresciuta in Israele, poi si è trasferita in Italia. Nel 1993 ha vinto una borsa di studio dal governo italiano per studiare fisioterapia a Bologna, dove si è laureata. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come giornalista e a militare nel Movimento palestinese per la democrazia e la cultura. Ha condotto e preso parte a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Torna il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, per la prima volta in studio,, la giornalista e scrittrice sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,, altezzaè nata ad Haifa il 24 aprile del 1973 ed è una nota giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana.è cresciuta in Israele, poi si è trasferita in Italia. Nel 1993 ha vinto una borsa di studio dal governo italiano per studiare fisioterapia a Bologna, dove si è laureata. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come giornalista e a militare nel Movimento palestinese per la democrazia e la cultura. Ha condotto e preso parte a ...

Advertising

CorriereCitta : Rula Jebreal: chi è, età, carriera, figlia, chi è il marito, Instagram, Roger Waters #rulajebreal #Verissimo… - Dixy62553861 : RT @illibraio: Sono state 112 le #donne uccise in Italia nel 2020; quest’anno, si contano già 12 vittime di femminicidio. Di questo e di mo… - zazoomblog : Rula Jebreal il dramma che ha segnato per sempre il suo passato - #Jebreal #dramma #segnato #sempre - GianCrown : RT @illibraio: Sono state 112 le #donne uccise in Italia nel 2020; quest’anno, si contano già 12 vittime di femminicidio. Di questo e di mo… - illibraio : Sono state 112 le #donne uccise in Italia nel 2020; quest’anno, si contano già 12 vittime di femminicidio. Di quest… -