Roma, aggressione in centro: 22enne in manette dopo aver rapinato uno studente (Di sabato 20 marzo 2021) In questo periodo fare una passeggiata può aiutare a distrarsi ed essere necessaria, ma per lo studente che si trovava oggi a viale degli Ammiragli, in pieno centro a Roma, all'incrocio con via Cipro, l'uscita si è trasformata in incubo. Il 28enne proveniente dall'India è stato rapinato da un ragazzo della Nigeria. I Carabinieri sono riusciti ad intervenire e, dopo aver sventato l'aggressione del malvivente, lo hanno arrestato. Trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato può essere fatale. Il ragazzo di 28 anni stava passeggiando su viale degli Ammiragli, all'incrocio con via Cipro, nel cuore della Capitale, quando un 22enne nigeriano lo ha derubato del portafoglio dove c'erano soldi e documenti. Subito lo sventurato si è accorto del ...

