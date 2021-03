Milano-Sanremo 2021, Julian Alaphilippe: “E’ stata una corsa durissima. Non avrei potuto fare di più” (Di sabato 20 marzo 2021) Julian Alaphilippe si è dovuto accontentare di un 16° posto al termine della Milano-Sanremo 2021. Certamente non il risultato che il campione del mondo aveva in mente alla vigilia. La Classicissima di Primavera è stata molto dura, con un’andatura molto alta sin dai primi chilometri. Gli attesi protagonisti, Wout van Aert, Mathieu van der Poel e il corridore transalpino della Deceuninck-QuickStep sono stati beffati nel finale da uno strepitoso Jasper Stuyven. Nonostante il risultato ottenuto Alaphilippe, come riporta cyclingpro.net, si è detto soddisfatto della qualità della prova dell’intera squadra: “Abbiamo rispettato l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero prendere la corsa in mano, e ho provato a scattare nel finale. È stata ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)si è dovuto accontentare di un 16° posto al termine della. Certamente non il risultato che il campione del mondo aveva in mente alla vigilia. La Classicissima di Primavera èmolto dura, con un’andatura molto alta sin dai primi chilometri. Gli attesi protagonisti, Wout van Aert, Mathieu van der Poel e il corridore transalpino della Deceuninck-QuickStep sono stati beffati nel finale da uno strepitoso Jasper Stuyven. Nonostante il risultato ottenuto, come riporta cyclingpro.net, si è detto soddisfatto della qualità della prova dell’intera squadra: “Abbiamo rispettato l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero prendere lain mano, e ho provato a scattare nel finale. È...

