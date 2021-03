Migliarino | distrutti gli uffici degli spacciatori nel bosco

(Di sabato 20 marzo 2021) Controlli antispaccio a, dopo quanto deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il Questore ha disposto un servizio interforze contro lo spaccio e per la bonifica dei ...

LA NAZIONE

Pisa, 20 marzo 2021 - Controlli antispaccio a Migliarino, dopo quanto deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il Questore ha disposto un servizio interforze contro lo spaccio e per la bonifica dei bivacchi abusivi nell'area boschiva di Migliarino. Il servizio è stato svolto venerdì mattina e ha coinvolto agenti interforze, cani ed elicotteri. Sono stati distrutti i bivacchi e gli "uffici" degli spacciatori nel bosco.