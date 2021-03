Inter | finalmente arriva una buona notizia

Advertising

MILANO - L'amministratore delegato dell'Beppe Marotta è tornatoa casa. Il dirigente nerazzurro, infatti, è stato dimesso oggi dall'Istituto Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Marotta era stato ricoverato oltre una ...Dopo tanti giorni di ansie e preoccupazioni tra i problemi legati al Covid e le polemiche col Comune per il nuovo stadio - arriva anche un buona notizia in casa -che consente a Conte di tirare un sospiro di sollievo. Si ferma a 5 il contagio dei tesserati nerazzurri, ovvero D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij, Vecino e un membro del gruppo squadra: sono ...Vincere un big match, che in questa stagione non è ancora successo: mai battuta nessuna delle prime otto. Per completare quel processo di crescita che in Europa appare però evidente ...Il dirigente nerazzurro è stato dimesso dall'Istituto Humanitas di Rozzano dove era stato ricoverato oltre una settimana fa in seguito alla positività al Covid ...