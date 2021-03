Hoffenheim – Mainz | probabili formazioni e statistiche delle partite

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) Con sei gol in ottodi campionato nel 2021, Andrej Kramaric ha aiutato l’a mantenere la zona retrocessione a distanza di sicurezza. Ildi Danny Da Costa sarà entusiasta di riportare i Sinsheimer in battaglia con una vittoria alla ProZero Arena questa domenica per l’incontrodi domenica 21 marzo 2021 alle 12:30.a che punto sono le due squadre? Kramaric ha segnato sei gol in ottodi campionato nel 2021, 14 in 20 presenze in questa stagione e quattro in sette gare di carriera con il. Oliver Baumann ha realizzato 37 gol nelle sue 22 presenze contro il. Solo Bayern Monaco (55), Borussia Dortmund (47) e Wolfsburg (38) hanno superato di ...