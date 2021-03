È il compleanno di Sarah: De Rossi festeggia con lei con fiori e giro in moto (Di sabato 20 marzo 2021) Da poco è arrivato l'annuncio, Daniele De Rossi è entrato a fare parte dell'entourage di Mancini e della Nazionale italiana. L'ex giocatore giallorosso ha un motivo in più per sorridere, ma il suo motivo più importante resta lei, la sua Sarah.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMpefLbBS8D/"L'attrice è sua moglie e oggi è il suo compleanno. Hanno festeggiato insieme in famiglia con un mazzo di fiori bellissimo e pure un giro in moto. "It's my birthday", scrive lei. Il sorriso che mostra nella foto racconta di un momento felice accanto al suo Daniele. Ma un sorriso glielo hanno strappato anche le amiche che si sono collegate con lei in video conferenza. Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 20 marzo 2021) Da poco è arrivato l'annuncio, Daniele Deè entrato a fare parte dell'entourage di Mancini e della Nazionale italiana. L'ex giocatore giallorosso ha un motivo in più per sorridere, ma il suo motivo più importante resta lei, la sua.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMpefLbBS8D/"L'attrice è sua moglie e oggi è il suo. Hannoto insieme in famiglia con un mazzo dibellissimo e pure unin. "It's my birthday", scrive lei. Il sorriso che mostra nella foto racconta di un momento felice accanto al suo Daniele. Ma un sorriso glielo hanno strappato anche le amiche che si sono collegate con lei in video conferenza. Golssip.

