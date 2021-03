Benno Neumair, i verbali della confessione sull’omicidio: “Mi rinfacciava che non valessi niente” (Di sabato 20 marzo 2021) Sono passati più di 10 giorni dalla confessione di Benno Neumair, il 30enne che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Quello che prima è stato identificato come un caso di scomparsa, si è poi tramutato in un brutale duplice omicidio, le cui indagini hanno portato all’arresto e alla confessione del figlio. A Quarto Grado, sono stati letti i verbali desecretati della confessione di Benno Neumair. Benno Neumair, i dettagli della confessione Ora non ci sarebbero più dubbi: Benno Neumair ha ucciso i genitori. Lo ha ammesso lui in un interrogatorio dell’8 marzo 2021, poco più di 2 mesi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) Sono passati più di 10 giorni dalladi, il 30enne che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i genitori Petere Laura Perselli. Quello che prima è stato identificato come un caso di scomparsa, si è poi tramutato in un brutale duplice omicidio, le cui indagini hanno portato all’arresto e alladel figlio. A Quarto Grado, sono stati letti idesecretatidi, i dettagliOra non ci sarebbero più dubbi:ha ucciso i genitori. Lo ha ammesso lui in un interrogatorio dell’8 marzo 2021, poco più di 2 mesi ...

