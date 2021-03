Amici di Maria De Filippi: non ci sarà, pesante assenza nel programma (Di sabato 20 marzo 2021) Al serale di Amici di Maria De Filippi non ci sarà, una pesante assenza nel programma: di chi si tratta. Questa sera, sabato 20 marzo, inizia il Serale di Amici di Maria De Filippi; il talent show è davvero seguitissimo, tanto che gli ascolti sono elevatissimi. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 marzo 2021) Al serale didiDenon ci, unanel: di chi si tratta. Questa sera, sabato 20 marzo, inizia il Serale didiDe; il talent show è davvero seguitissimo, tanto che gli ascolti sono elevatissimi. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze andava in scena 'Macbeth' di Giuseppe Verdi dal Macbeth d… - M_atil_de03 : RT @Waffel44: Cioè Matilde Brandi ha creato la coreografia per il video ufficiale dei Bts-Dynamite e Maria non la invita come giudice uffic… - CFGiovan : @AmiciUfficiale La reazione di rosa non mi è piaciuta! Molto arrogante! Mi dispiace anche che sia stata eliminata G… - GiusPecoraro : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - Loveisl29659016 : RT @chiamamematto: Mi accorgo ora che è cambiata l’icona di amici su Mediaset Play, ora in versione serale. Non sto piangendo mi sono sola… -