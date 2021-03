Amici: Chi è Arisa? Carriera, vita privata e fidanzato (Di sabato 20 marzo 2021) Arisa è una dei coach dell’ultima edizione di Amici 20; la cantante ha alle spalle una lunga e dura gavetta, per non parlare di una vita molto travagliata. Scopriamo insieme di più su questa eccentrica cantante che ha portato molto pepe ed autoironia all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi! Arisa è una dei coach dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi; irriverente, emotiva e dalla voce Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021)è una dei coach dell’ultima edizione di20; la cantante ha alle spalle una lunga e dura gavetta, per non parlare di unamolto travagliata. Scopriamo insieme di più su questa eccentrica cantante che ha portato molto pepe ed autoironia all’interno della scuola didi Maria De Filippi!è una dei coach dell’ultima edizione didi Maria De Filippi; irriverente, emotiva e dalla voce Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Per chi rimane sveglio, alle 23.30 vi aspetto su Rai Uno a #portaaporta con @BrunoVespa. Buona serata Amici. - matteosalvinimi : Una preghiera per chi non c’è più, un pensiero per i parenti e gli amici di chi ci ha lasciato, un abbraccio per ch… - meb : Un anno fa i camion con le salme lasciavano Bergamo. Un’immagine che ha sconvolto tutti noi. Oggi… - mattiaferrari93 : RT @alemessina69: #donciotti: “vergogna, vergogna, vergogna per chi ancora respinge lo #iussoli. E solidarietà agli amici di @RescueMed per… - Bebuzzzzzz : @WoolooU per chi mi fa vincere il fanta amici, quindi bella patata -