Traffico Roma del 19-03-2021 ore 11:30 (Di venerdì 19 marzo 2021) Luceverde Roma mentre tira la redazione qualche problema sulla Flaminia Dopo un incidente provoca code nelle due direzioni all’altezza di Malborghetto Ci troviamo tra il bivio di Sacrofano il territorio di Riano incidente sulla Salaria in via Yser in direzione di viale Liegi ripercussioni anche in viale di Villa Grazioli per Traffico intenso Ci sono code in viale di Tor di Quinto 3 a Ponte Milvio per la tangenziale e rallentamenti in via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII il Gemelli proseguono i lavori lungo via di Acqua Bullicante devo È stato disposto il transito alternato tra Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabile nelle ore di maggior Traffico la formazione di code nelle due direzioni così come sono frequenti le difficoltà sulla Roma-fiumicino la causa dei noti lavori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Luceverdementre tira la redazione qualche problema sulla Flaminia Dopo un incidente provoca code nelle due direzioni all’altezza di Malborghetto Ci troviamo tra il bivio di Sacrofano il territorio di Riano incidente sulla Salaria in via Yser in direzione di viale Liegi ripercussioni anche in viale di Villa Grazioli perintenso Ci sono code in viale di Tor di Quinto 3 a Ponte Milvio per la tangenziale e rallentamenti in via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII il Gemelli proseguono i lavori lungo via di Acqua Bullicante devo È stato disposto il transito alternato tra Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabile nelle ore di maggiorla formazione di code nelle due direzioni così come sono frequenti le difficoltà sulla-fiumicino la causa dei noti lavori ...

