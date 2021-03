Roma, Zaniolo è pronto: ecco la data del suo rientro in campo (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma - Un'altra foto, un altro sorriso. Nicolò Zaniolo corre verso la Roma. Dalle speranze su Instagram alla realtà del campo, ormai è davvero vicino al rientro. Ma non andrà all'Europeo. L'ha capito ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021)- Un'altra foto, un altro sorriso. Nicolòcorre verso la. Dalle speranze su Instagram alla realtà del, ormai è davvero vicino al. Ma non andrà all'Europeo. L'ha capito ...

Advertising

forumJuventus : TS: 'Juve, mercato made in Italy. Nuovi contatti per Locatelli ed Emerson Palmieri. Intrigo Kean. Sotto osservazion… - Fprime86 : RT @forumJuventus: TS: 'Juve, mercato made in Italy. Nuovi contatti per Locatelli ed Emerson Palmieri. Intrigo Kean. Sotto osservazione anc… - sportli26181512 : #Roma, #Zaniolo è pronto: ecco la data del suo rientro in campo: Fonseca lo dovrebbe convocare contro l’Atalanta. N… - LorenzoPuliga : RT @forumJuventus: TS: 'Juve, mercato made in Italy. Nuovi contatti per Locatelli ed Emerson Palmieri. Intrigo Kean. Sotto osservazione anc… - gilnar76 : PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Al Diavolo!”, Corsport: “La #Roma, Italia”, Tuttosport: “Juve made in Italy, occhio a Zan… -