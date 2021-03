Prossima settimana dal freddo ai primi caldi di stagione (Di venerdì 19 marzo 2021) Prossima settimana arriverà aria estremamente mite Ne abbiamo parlato stamane, in un articolo dedicato agli sbalzi termici e al saliscendi da capogiro. Vi avevamo promesso che ci saremmo occupati dell’aspetto termico più nel dettaglio ed è ciò che faremo nelle prossime righe. Anche perché, come saprete, stiamo parlando di scenari meteo climatici diametralmente opposti nel giro di una settimana. Per rendere l’idea abbiamo scelto di allegare una mappa delle anomalie termiche a 1500 metri di quota. Detto che in questo momento stiamo registrando temperature inferiori alle medie stagionali (con punte di 5-6°C in meno in molte zone d’Italia), la Prossima settimana avremo un ribaltamento dei colori. Colori che, superfluo dirlo, ci danno un’idea di quelle che saranno le anomalie termiche positive e della ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 marzo 2021)arriverà aria estremamente mite Ne abbiamo parlato stamane, in un articolo dedicato agli sbalzi termici e al saliscendi da capogiro. Vi avevamo promesso che ci saremmo occupati dell’aspetto termico più nel dettaglio ed è ciò che faremo nelle prossime righe. Anche perché, come saprete, stiamo parlando di scenari meteo climatici diametralmente opposti nel giro di una. Per rendere l’idea abbiamo scelto di allegare una mappa delle anomalie termiche a 1500 metri di quota. Detto che in questo momento stiamo registrando temperature inferiori alle medie stagionali (con punte di 5-6°C in meno in molte zone d’Italia), laavremo un ribaltamento dei colori. Colori che, superfluo dirlo, ci danno un’idea di quelle che saranno le anomalie termiche positive e della ...

