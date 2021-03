Pio Albergo Trivulzio, “tra gennaio e aprile oltre 100 morti per Covid. Il 33% dei decessi” (Di venerdì 19 marzo 2021) oltre 100 morti degli oltre 300 avvenuti nel Pio Albergo Trivulzio di Milano sarebbero stati provocati dal Covid. Tra gennaio e aprile 2020 il 33% delle morti registrate nella struttura sarebbe attribuibile con “alta probabilità” alla malattia innescata da Sars Cov 2 e nello stesso periodo si è registrato un tasso di mortalità del 40% più alto rispetto a periodi a periodi pre pandemia. Sono alcuni dati contenuti nella maxi consulenza depositata da un pool di esperti nell’inchiesta milanese sulla gestione della storica Baggina milanese nella prima ondata. Consulenza da cui emergerebbero anche carenze su dpi, tracciamento, isolamento, informazioni al personale e sicurezza sul lavoro. I medici specialisti e virologi nominati dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)100degli300 avvenuti nel Piodi Milano sarebbero stati provocati dal. Tra2020 il 33% delleregistrate nella struttura sarebbe attribuibile con “alta probabilità” alla malattia innescata da Sars Cov 2 e nello stesso periodo si è registrato un tasso di mortalità del 40% più alto rispetto a periodi a periodi pre pandemia. Sono alcuni dati contenuti nella maxi consulenza depositata da un pool di esperti nell’inchiesta milanese sulla gestione della storica Baggina milanese nella prima ondata. Consulenza da cui emergerebbero anche carenze su dpi, tracciamento, isolamento, informazioni al personale e sicurezza sul lavoro. I medici specialisti e virologi nominati dagli ...

