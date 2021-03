Parma-Genoa, D’Aversa: “Non siamo soddisfatti, reagito male sui gol. Classifica? Convinto di una cosa” (Di sabato 20 marzo 2021) Tante occasioni sprecate, molta amarezza per il risultato.Queste le parole di Roberto D'Aversa, intervenuto al termine della sfida tra Parma e Genoa. Il tecnico della compagine emiliana ha spiegato cosa non è andato nell'anticipo giocato al 'Tardini', chiarendo il suo punto di vista sulla prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole, legate in primissima battuta ad un'analisi franca e lucida dell'insuccesso maturato con il punteggio di 1-2 in favore dei liguri:"Recriminiamo su una partita in cui non c'è stata storia, da una parte un Genoa che ha tirato in porta 2 volte, noi invece abbiamo avuto 9 occasioni, di cui 3 dentro l'area piccola: avremmo dovuto segnare di più. Se andiamo ad analizzare i numeri non c'è stata partita, loro però hanno vinto 2-1 e quello è il punteggio che conta. Non ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Tante occasioni sprecate, molta amarezza per il risultato.Queste le parole di Roberto D'Aversa, intervenuto al termine della sfida tra. Il tecnico della compagine emiliana ha spiegatonon è andato nell'anticipo giocato al 'Tardini', chiarendo il suo punto di vista sulla prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole, legate in primissima battuta ad un'analisi franca e lucida dell'insuccesso maturato con il punteggio di 1-2 in favore dei liguri:"Recriminiamo su una partita in cui non c'è stata storia, da una parte unche ha tirato in porta 2 volte, noi invece abbiamo avuto 9 occasioni, di cui 3 dentro l'area piccola: avremmo dovuto segnare di più. Se andiamo ad analizzare i numeri non c'è stata partita, loro però hanno vinto 2-1 e quello è il punteggio che conta. Non ci ...

Advertising

GenoaCFC : ? RISULTATO FINALE | #ParmaGenoa 1?-2? ???? RIMONTA E VITTORIA! Secondo tempo da Grifoni: il Genoa batte il Parma e… - SkySport : Parma-Genoa, gol in rovesciata di Pellé: non segnava in Italia da quasi 10 anni. VIDEO - DiMarzio : #SerieA | #ParmaGenoa, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Partita dominata, ma se prendi gol su rimessa laterale...': Parma, D'Aversa: 'Partita dominata, m… - alegenoatw : RT @Bebar85: Prima di questo filotto di partite definite facili da molti dicevo di non disdegnare i pareggi, perché è e sarà dura con tutte… -