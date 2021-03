Milan, Pioli: 'Solskjaer? Spiace, ero arrabbiato con l'assistente' (Di venerdì 19 marzo 2021) MilanO - I l tecnico del Milan Stefano Pioli ha spiegato la reazione avuta ieri sera al termine della partita persa contro il Manchester United : " Mi Spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021)O - I l tecnico delStefanoha spiegato la reazione avuta ieri sera al termine della partita persa contro il Manchester United : " Miper la reazione che ho avuto, non capiterà ...

Advertising

ZZiliani : Premesso che tutti sbagliano, è chiedere troppo a #Pioli, oppure a #Maldini se il suo allenatore non è in grado di… - ZZiliani : E niente, ferma restando l’ammirazione per il lavoro compiuto quest’anno al #Milan, ci siamo giocati anche #Pioli:… - RealPiccinini : Sarei felice se il Milan proponesse a Pioli un prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Sarebbe u… - alexthor1967 : RT @ZZiliani: Premesso che tutti sbagliano, è chiedere troppo a #Pioli, oppure a #Maldini se il suo allenatore non è in grado di pensarci d… - Andrea842631710 : @moscerino71 È un’occasione unica quelli di riportarlo qui. Poi se preferisce la Roma, il Milan se salta Pioli, l’a… -