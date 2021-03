M5S in giunta nel Lazio. Attivisti in rivolta contro la Lombardi e la Corrado. La base boccia l’intesa con Zingaretti. E chiede le dimissioni delle assessore (Di venerdì 19 marzo 2021) Scaricare Virginia Raggi in cambio di due posti nella giunta regionale del Lazio. Se questo era l’intento di una parte del Pd e di una parte degli stessi M5S, non sarà un’impresa semplice. La ricandidatura della sindaca di Roma è stata blindata da Beppe Grillo, da diversi big del Movimento e ora a quanto pare, seppure indirettamente, dalla stessa base pentastellata. I portavoce nei diversi centri del Lazio, dalla stessa Roma alle province, piccoli centri compresi, non hanno gradito le modalità con cui sono entrate nell’esecutivo di Nicola Zingaretti le consigliere Roberta Lombardi (nella foto) e Valentina Corrado (leggi l’articolo). Gli stessi portavoce, tra cui diversi consiglieri comunali, hanno quindi sottoscritto un documento e hanno chiesto le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Scaricare Virginia Raggi in cambio di due posti nellaregionale del. Se questo era l’intento di una parte del Pd e di una parte degli stessi M5S, non sarà un’impresa semplice. La ricandidatura della sindaca di Roma è stata blindata da Beppe Grillo, da diversi big del Movimento e ora a quanto pare, seppure indirettamente, dalla stessapentastellata. I portavoce nei diversi centri del, dalla stessa Roma alle province, piccoli centri compresi, non hanno gradito le modalità con cui sono entrate nell’esecutivo di Nicolale consigliere Roberta(nella foto) e Valentina(leggi l’articolo). Gli stessi portavoce, tra cui diversi consiglieri comunali, hanno quindi sottoscritto un documento e hanno chiesto le ...

