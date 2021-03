Isola 15 | Miryea Stabile sbarca in Honduras e riceve già le prime frecciatine da un volto noto

(Di venerdì 19 marzo 2021), fresca vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, ieri sera è approdata al L’dei Famosi. Nel momento del famoso tuffo dall’elicottero, prima di lanciarsi, ha titubato ricordando così l’iconico momento di un’altra pupa e naufraga: Francesca Cipriani. Gli utenti di Twitter hanno commentato il tuffo diaccusandola di imitare nei modi la Cipriani e di essere la sua brutta copia. Francesca, che stava sicuramente guardando la puntata, sul suo profilo Twitter ha ricondiviso moltissimi di questi commenti. Anche lei è d’accordo con gli utenti del web e pensa che quindivoglia copiarla? Ecco un esempio dei suoi retweet ed una ricca gallery con le altre condivisioni: Mirea non so chi tu sia ma non sarai mai Francesca ...

IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - IsaeChia : #Isola 15, #MiryeaStabile sbarca in #Honduras e riceve già le prime frecciatine da un volto noto… - xfindingchiarax : RT @oocisola: Miryea: “ho imparato la geografia, la matematica, le tabelline *si commuove*” #isola - _unsaidemily : RT @goldendaayss: Ma vi rendete conto che Miryea anziché collegare la sigla “H2O” all’acqua l’ha collegata a questo #isola - Anchorhar : RT @goldendaayss: Ma vi rendete conto che Miryea anziché collegare la sigla “H2O” all’acqua l’ha collegata a questo #isola -

Tensione in studio durante l'ultima puntata de L'dei famosi andata in onda giovedì 18 marzo su Canale 5 . Al momento di una prova di immunità c'... In Honduras è sbarcato oltre aStabile, ...Francesca Cipriani si scaglia contro la nuova Pupa dell'dei Famosi . La showgirl accusa di plagioStabile e anche il popolo del web è d'accordo con lei. Bionda e un po' svampita, proprio come Francesca, l'ultima vincitrice di La Pupa e il ...Si è conclusa ieri sera la sequenza di arrivi tuffati dell'agonizzante nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2021. Purtroppo offuscata dalla notizia dello scontro a fuoco avvenuto in terra friulana tr ...