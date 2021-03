Instagram, Whatsapp e Messenger down: centinaia di segnalazioni in rete (Di venerdì 19 marzo 2021) Whatsapp down : la popolare applicazione di chat ha presentato diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l'invio di foto e video. Stessa cosa per quanto riguarda Instagram dove è stata segnalata... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021): la popolare applicazione di chat ha presentato diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l'invio di foto e video. Stessa cosa per quanto riguardadove è stata segnalata...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - iaxdooru : non uso talmente tanto whatsapp e instagram che non mi sono accorta che si è baggato - dennyde06 : #whatsappdown #instagramdown madonna raga è da 2 giorni che instagram non mi funziona, adesso ci si mette anche Wha… -