Draghi: “Farò vaccino AstraZeneca, nessun dubbio” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non ho ancora fatto la prenotazione, la mia classe di età è entrata tra quelle che mi permettono di avere il vaccino. E sì, Farò l’AstraZeneca. Mio figlio l’ha fatto l’altroieri in Inghilterra. nessuna prevenzione, nessun dubbio”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si prepara a fare il vaccino contro il coronavirus. Il premier riceverà una dose di AstraZeneca, il farmaco che dopo un breve stop ha ottenuto il nuovo via libera dall’agenzia europea. “La decisione” di sospendere il vaccino “non è stata presa per imitazione o per interessi tedeschi… C’è semplicemente la responsabilità di un governo che si pone nei panni dei cittadini e dice ‘posso permettermi di andare avanti con la campagna vaccinale se ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non ho ancora fatto la prenotazione, la mia classe di età è entrata tra quelle che mi permettono di avere il. E sì,l’. Mio figlio l’ha fatto l’altroieri in Inghilterra.a prevenzione,”. Il presidente del Consiglio, Mario, si prepara a fare ilcontro il coronavirus. Il premier riceverà una dose di, il farmaco che dopo un breve stop ha ottenuto il nuovo via libera dall’agenzia europea. “La decisione” di sospendere il“non è stata presa per imitazione o per interessi tedeschi… C’è semplicemente la responsabilità di un governo che si pone nei panni dei cittadini e dice ‘posso permettermi di andare avanti con la campagna vaccinale se ...

Dl sostegni, il Cdm approva il testo. Draghi: fatto il massimo, pagamenti dall'8 aprile ... ha detto Draghi definendo la norma un 'condono' che però sarà limitato ad una piccola platea, ... il presidente del Consiglio ha detto: Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca. "La campagna ...

'Non ho fatto la prenotazione, ma non c'è nessun dubbio che farò il vaccino Astrazeneca'. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera al decreto Sostegni . È stato un errore fermare la campagna vaccini? 'No, molti scienziati ...... ha detto Draghi definendo la norma un 'condono' che però sarà limitato ad una piccola platea, ... il presidente del Consiglio ha detto: Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca. "La campagna ...