Champions League 2020/2021, quarti di finale: le squadre qualificate (Di venerdì 19 marzo 2021) Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League 2020/2021. Entra nel vivo la competizione europea più ambita per club e le squadre si preparano a contendersi il pass per la qualificazione. Si parte da martedì 9 marzo con Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia come sfide da dentro o fuori in un senso o nell'altro. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle squadre qualificate e sul quadro dei quarti di finale. Le squadre qualificate BORUSSIA DORTMUND PORTO PSG LIVERPOOL REAL MADRID MANCHESTER CITY BAYERN MONACO CHELSEA

