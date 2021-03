AstraZeneca viene confermato ma restano ancora molte domande

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’oracolo – Ema – ha parlato dicendo, come tutti gli oracoli, cose a metà strada tra l’ambiguo e lo scontato. L’oracolo ci conferma che i vaccini – e in particolare questi che in via eccezionale, data la pandemia, si stanno sperimentando di fatto a scala di popolazione – hanno degli effetti collaterali. Quindi ci conferma che gli effetti collaterali esistono e che nel caso disono così marginali da non essere sufficienti a invalidare il vaccino. Per cui l’oracolo ci dice un luogo comune che già conoscevamo: i benefici sono maggiori dei rischi. Bisogna anche aggiungere che secondo me, se l’Ema avesse dato ragione all’Istituto Paul Ehrlich (l’Aifa tedesca), avrebbe dovuto ammettere di essersi sbagliata nell’approvazione del vaccino avvenuta il 29 gennaio scorso. In quell’occasione l’Ema ha approvato il vaccino sapendo che la sua efficacia era del 60%, quindi ...