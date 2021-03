Valanga in Val d’Aosta, muore un campione di freeride: Luca Pandolfi aveva 47 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è lanciato nella sua ennesima discesa mozzafiato ma questa volta una Valanga non gli ha lasciato scampo, trascinandolo a valle per centinaia di metri. È morto a Saint-Oyen (Aosta), sotto gli occhi del suo compagno di impresa, Luca Pandolfi, piemontese di 47 anni residente a Chamonix (Francia). Le sue discese estreme sono note agli appassionati di sci ripido: con lo splitboard (tavola da snowboard divisibile in due per risalire i pendii come con gli sci) aveva affrontato le cime più spettacolari, dalle Ande all’Himalaya. La coppia di sciatori aveva risalito con le pelli un canalone in località Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Di recente la zona è stata investita da abbondanti nevicate: il pericolo valanghe era salito per un paio di giorni al grado 4-forte, per poi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è lanciato nella sua ennesima discesa mozzafiato ma questa volta unanon gli ha lasciato scampo, trascinandolo a valle per centinaia di metri. È morto a Saint-Oyen (Aosta), sotto gli occhi del suo compagno di impresa,, piemontese di 47residente a Chamonix (Francia). Le sue discese estreme sono note agli appassionati di sci ripido: con lo splitboard (tavola da snowboard divisibile in due per risalire i pendii come con gli sci)affrontato le cime più spettacolari, dalle Ande all’Himalaya. La coppia di sciatoririsalito con le pelli un canalone in località Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Di recente la zona è stata investita da abbondanti nevicate: il pericolo valanghe era salito per un paio di giorni al grado 4-forte, per poi ...

