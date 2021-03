‘Stefania non è Zorzi’, account fake su Twitter: cosa sta succedendo in queste ore sui social (Di giovedì 18 marzo 2021) Succede qualcosa di veramente strano a Stefania Orlando, che su Twitter ha avviato una conversazione con un account fake di Tommaso Zorzi, prendendolo per vero… Un problema che già da qualche tempo attanaglia il vincitore del GF Vip, ma a quanto pare la situazione sta fuggendo di mano. cosa sarà mai successo a Stefy e Tommy? LEGGI ANCHE: — Stefania Orlando, il marito disattiva l’account Twitter dopo battuta sul Brasile. I fan di Dayane all’attacco Su Twitter, Stefania Orlando dà vita a una surreale conversazione con un account fake di Tommaso Zorzi. Se n’era accorta? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyStefania Orlando risponde a Tommaso Zorzi: ma è un account ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021) Succede qualdi veramente strano a Stefania Orlando, che suha avviato una conversazione con undi Tommaso Zorzi, prendendolo per vero… Un problema che già da qualche tempo attanaglia il vincitore del GF Vip, ma a quanto pare la situazione sta fuggendo di mano.sarà mai successo a Stefy e Tommy? LEGGI ANCHE: — Stefania Orlando, il marito disattiva l’dopo battuta sul Brasile. I fan di Dayane all’attacco Su, Stefania Orlando dà vita a una surreale conversazione con undi Tommaso Zorzi. Se n’era accorta? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyStefania Orlando risponde a Tommaso Zorzi: ma è un...

ElenaColombini3 : @Giovannid_22 @Butterf69015258 Vi ricordate il GfLate Show, la nomination + epica, prima di far vedere qual'era Ros… - Salvitus1 : RT @DMVIP_60: QUALCUNO GLI DICA CHE LECCANDO IL CULO A PIER,TZ E STEFANIA È ARRIVATO IN FINALE! POI VOI MI VOLETE DIRE CHE ANCHE MTR DICO M… - DMVIP_60 : QUALCUNO GLI DICA CHE LECCANDO IL CULO A PIER,TZ E STEFANIA È ARRIVATO IN FINALE! POI VOI MI VOLETE DIRE CHE ANCHE… - antonio197565 : RT @DRosmello: Ancora non capisco come sia possibile che Stefania e Danielle non siano ufficilmente una coppia - lou94curls : RT @induealottare: Non so se sia più sottona stefania o Simone di Tommy?? #tzvip -

