Shakhtar-Roma | Ibanez si scontra con Kumbulla | non ricorda nulla della partita

(Di giovedì 18 marzo 2021) Un brutto scontro di gioco, in, quello tra Roger. Il brasiliano è stato sostituito da Fonseca per un colpo alla testa. A fineil tecnico giallorosso ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, che all’intervallo il calciatore nonva niente. Orasta bene, ma al suo rientro nella Capitale sarà sottoposto agli accertamenti necessari per valutare il suo stato di salute. Ricordiamo che laha vinto per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale di Europa League. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Eurosport_IT : ROMA AI QUARTI DI FINALE ???????? Dopo il 3-0 dell'andata all'Olimpico, i giallorossi vincono anche in casa dello Shak… - iambolar : FT: Arsenal 0-1 Olympiacos (Agg: 3-2) Molde 2-1 Granada (Agg: 2-3) Shakhtar 1-2 Roma (Agg: 1-5) Dinamo Zagreb 2-0… - DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - antonioghironi : La facilità con cui la Roma ha sfanculato lo Shakhtar è l’esatta distanza fra l’eliminazione ai giorni e gli ottavi di Champions... - InformazioneOg : La #Roma, forte del 3-0 dell'andata conquistato all'Olimpico di Roma, vince anche la gara del ritorno degli ottavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Roma

ARSENAL - Olympiacos 0 - 1 (3 - 1) DINAMO ZAGABRIA - Tottenham 3 - 0 (0 - 2) Molde - GRANADA 2 - 1 (0 - 2)Donetsk -1 - 2 (0 - 3).Una prestazione che ha soddisfatto Paulo Fonseca : 'Era importante entrare bene nel match e non prendere gol nei primi trenta minuti - spiega l'allenatore dellaa Sky Sport - Loha ...Missione compiuta per la Roma che dopo il 3-0 replica anche in Ucraina e batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk volando ai quarti di finale di Europa League. Subito un brivido per una ripartenza ucraina dopo u ...Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta la vittoria ottenuta contro lo Shakhtar: “Bella partita, questa competizione non è facile”.