Sci, superG cancellati a Lenzerheide, Coppe a Gut-Behrami e Kriechmayr (Di giovedì 18 marzo 2021) Nulla da fare alle Finali di Lenzerheide, anche i superG previsti oggi sono stati cancellati a causa della tanta neve ancora in pista e della prosecuzione della fitta nevicata in corso dalla notte.Lara Gut-Behrami vince quindi la Coppa del mondo di superG, davanti a Federica Brignone che rimane al secondo posto, mentre è sesta Marta Bassino. Francesca Marsaglia chiude al nono posto, davanti ad Elena Curtoni, decima, mentre è 18/a Sofia Goggia.Si fa invece più difficile la rimonta della stessa Gut-Behrami per la Coppa generale, che vede sempre Petra Vlhova al comando con 1352 punti, contro i 1256 della svizzera e due sole gare al termine della stagione, un gigante e uno slalom, nelle quali la slovacca parte nettamente favorita.In campo maschile la Coppa di specialità va a Vincent ...

