Pandemia non ferma Erasmus | approvati 257 progetti

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Con il nuovo Programma Erasmus+ 2021–2027 si moltiplicano le opportunità di mobilità transnazionale offerte in ambito Istruzione e Formazione Professionale (IFP) a giovani, insegnanti, formatori e, più in generale, professionisti della formazione. Lo ricorda l'INAPP sottolineando che "da quando la Commissione europea ha dato il via al nuovo accreditamento sono arrivate all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 451 candidature delle quali ben 257 approvate per un finanziamento complessivo per questo anno di circa 30 milioni di euro". "Questa grande richiesta di partecipazione è senza dubbio un segnale di fiducia nelle opportunità offerte dal Programma Erasmus – ha spiegato Sebastiano Fadda, presidente Inapp – perché, nonostante la Pandemia e i limiti imposti alla circolazione per via del virus, non si è ...

