Ora bisognerà essere chiari nella comunicazione sui vaccini, dice la commissaria Ue alla Salute (Di giovedì 18 marzo 2021) «La fiducia risiede nel credere nella scienza. Dobbiamo mandare il messaggio corretto e combattere ogni esitazione nei confronti dei vaccini». Lo dice al Corriere la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, in attesa della decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. L’Agenzia europea per i medicinali oggi formulerà il suo parere dopo le segnalazioni di alcuni casi tromboembolici insorti in seguito alla somministrazione del siero, che hanno portato una quindicina di Stati Ue, tra cui l’Italia, a sospendere in via precauzionale il vaccino. L’Ema, spiega la commissaria, ha fatto le sue indagini. E «alcuni Stati membri hanno deciso in via precauzionale di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca». Ora «dobbiamo aspettare la valutazione scientifica ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) «La fiducia risiede nel crederescienza. Dobbiamo mandare il messaggio corretto e combattere ogni esitazione nei confronti dei». Loal Corriere laUeStella Kyriakides, in attesa della decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. L’Agenzia europea per i medicinali oggi formulerà il suo parere dopo le segnalazioni di alcuni casi tromboembolici insorti in seguitosomministrazione del siero, che hanno portato una quindicina di Stati Ue, tra cui l’Italia, a sospendere in via precauzionale il vaccino. L’Ema, spiega la, ha fatto le sue indagini. E «alcuni Stati membri hanno deciso in via precauzionale di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca». Ora «dobbiamo aspettare la valutazione scientifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora bisognerà "Virologi e politici, un anno di allarmismo. Ora la gente terrorizzata non si fida più" E molti ora non ne vogliono sapere di farsi l'iniezione. Raccogliamo i frutti di un anno passato a ... Per AstraZeneca ormai la situazione è compromessa? "Temo di sì, bisognerà cominciare a studiare con ...

SIMULAZIONE PIANO VACCINI/ Immunità di gregge, quando arriva (e come mantenerla) ... con una porzione di pianeta in sicurezza bisognerà procedere a campagne vaccinali di massa nei paesi più poveri o sarà impossibile uscirne del tutto. Il virus, per ora, non mostra segni di "...

