Milan, Tomori sul futuro: “Ora sono felice qui, ma non so ancora se resterò” (Di giovedì 18 marzo 2021) Fikayo Tomori si sta guadagnando la fiducia di Stefano Pioli a suon di prestazioni convincenti. Arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, il suo futuro è però ancora incerto. “Al momento mi piace essere a Milano, giocare e fare questa esperienza. Se rimarrò qui più a lungo non lo so, cerco di non pensare troppo lontano – ha raccontato in un’intervista al Times -. C’è ancora molta strada da fare in questa stagione“. Tomori ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. “Anche quando non gioca entra negli spogliatoi e parla come se stesse iniziando la partita. Si sta motivando e quella motivazione coinvolge la squadra. Quando è vicino, senti la sua presenza: non è intimidatorio o scoraggiante, tutti vogliono raggiungere il suo livello e soddisfare ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Fikayosi sta guadagnando la fiducia di Stefano Pioli a suon di prestazioni convincenti. Arrivato alin prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, il suoè peròincerto. “Al momento mi piace essere ao, giocare e fare questa esperienza. Se rimarrò qui più a lungo non lo so, cerco di non pensare troppo lontano – ha raccontato in un’intervista al Times -. C’èmolta strada da fare in questa stagione“.ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. “Anche quando non gioca entra negli spogliatoi e parla come se stesse iniziando la partita. Si sta motivando e quella motivazione coinvolge la squadra. Quando è vicino, senti la sua presenza: non è intimidatorio o scoraggiante, tutti vogliono raggiungere il suo livello e soddisfare ...

