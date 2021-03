Lazio tra alti e bassi: i due profili dei biancocelesti (Di giovedì 18 marzo 2021) Lazio tra alti e bassi. Eh sì è proprio il caso di dirlo. Sicuramente chi segue la Serie A si sarà reso conto dei livelli raggiunti dai biancocelesti prima della pandemia e di quelli toccati dopo lo stop del campionato. Esatto perchè se si dovesse pensare all’anno scorso, ovviamente prima della pausa dovuta al Covid, ci apparirebbe una Lazio fresca, competitiva e in lotta per lo scudetto. Se invece ci si concentra sulla stagione in corso, le sensazioni sono sicuramente diverse. Io cerco di fare il punto della situazione e di capire come da prima sia finita settima in classifica, pur cambiando pochi aspetti. Il Bayern Monaco vola ai quarti, 2-1 contro la Lazio Lazio tra alti e bassi, cos’è successo ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)tra. Eh sì è proprio il caso di dirlo. Sicuramente chi segue la Serie A si sarà reso conto dei livelli raggiunti daiprima della pandemia e di quelli toccati dopo lo stop del campionato. Esatto perchè se si dovesse pensare all’anno scorso, ovviamente prima della pausa dovuta al Covid, ci apparirebbe unafresca, competitiva e in lotta per lo scudetto. Se invece ci si concentra sulla stagione in corso, le sensazioni sono sicuramente diverse. Io cerco di fare il punto della situazione e di capire come da prima sia finita settima in classifica, pur cambiando pochi aspetti. Il Bayern Monaco vola ai quarti, 2-1 contro latra, cos’è successo ai ...

