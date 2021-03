L'algoritmo che prevede il picco del virus in 8 Regioni a metà aprile: ci sono Campania e Lombardia. Il Lazio migliora (Di giovedì 18 marzo 2021) Un modello messo a punto in Italia riesce a prevedere la pressione sugli ospedali , stimando con un anticipo di circa 12 giorni il numero dei ricoveri nei reparti Covid e nelle unità di terapia ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Un modello messo a punto in Italia riesce are la pressione sugli ospedali , stimando con un anticipo di circa 12 giorni il numero dei ricoveri nei reparti Covid e nelle unità di terapia ...

Advertising

GiorgioCMascion : @mirkonicolino La guerra di religione la fanno loro. Il calcio per fortuna non è Football Manager dove un algoritmo… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Candido, rider che pedala in un prossimo futuro, dovendo sperimentare le più diverse e diaboliche perversioni dell'es… - lisadagliocchib : RT @Baldaranza: Dipinto di Bernardino di Betto (1454-1513), detto il Pinturicchio: la scena rappresenta San Girolamo con accanto un bambino… - liveasyouwantt : @ariaasreyes devi cercare le robe che ti interessano mettere like e così e poi ti appaiono da sole nei per te per l'algoritmo - PazzoPerDomani : RT @lanavediteseoed: «Candido, rider che pedala in un prossimo futuro, dovendo sperimentare le più diverse e diaboliche perversioni dell'es… -