Inter, positivi De Vrij e Vecino: stop agli allenamenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Salgono a quattro i casi covid per l’Inter: dall’ultimo giro di tamponi sono infatti emerse le positività anche di Stefan De Vrij e Matias Vecino, come reso noto dal club nerazzurro. Fermati anche gli allenamenti per la squadra di Conte. FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Salgono a quattro i casi covid per l’: dall’ultimo giro di tamponi sono infatti emerse letà anche di Stefan Dee Matias, come reso noto dal club nerazzurro. Fermati anche gliper la squadra di Conte. FCnazionale Milano comunica che Stefan dee Matiassono risultatial Covid-19 L'articolo

Advertising

AndreaBricchi77 : Per capirci: il Milan con 8 positivi, il Toro, il Genoa, la Juve, il Napoli, tutto bene. Due positivi e mezzo all'i… - CorSport : #DeVrij e #Vecino positivi: Inter-Sassuolo in bilico - FBiasin : #Inter, dopo #Dambrosio e #Handanovic, anche #DeVrij e #Vecino positivi. Si complicano le cose in vista di #InterSassuolo. - Robs_16 : RT @JGiuls_: Quindi l’Inter con 3 postivi può rinviare Sassuolo-Inter. La Juve con 3 positivi invece si è andata a giocare lo scontro diret… - befe_u : 4 positivi all'#Inter dopo gli esseri umani il virus #COVID19 attacca anche i vermi! -