‘Due bionde meglio di una’ | Sonia Bruganelli con l’ex di Paolo Bonolis | Laura Freddi torna in tv con il conduttore?

Leggi su funweek

(Di giovedì 18 marzo 2021) Avanti un altro pure di sera sta già appassionando gli spettatori nonostante al momento si sia soltanto in fase di registrazione delle puntate: dopo l’annuncio della presenza di Tommaso Zorzi, della contessa De Blanck e altri personaggi del GF VIP, arriva anche la ‘prova’ che vedremoda. Ci pensa infatti la mogliea far venire l’acquolina in bocca ai fan della trasmissione postando un selfie confidanzata del: “Duesonodi una” scrive la produttrice moglie disfoggiando un sorrisone accanto a. Il progetto chedie l’attuale moglie stanno ...