Chi è davvero Akash Kumar? Giallo sull'identità del concorrente dell'Isola - (Di giovedì 18 marzo 2021) Novella Toloni Scoppia il caso sull'identità del modello 29enne naufrago dell'Isola dei Famosi 2021. Spuntano alcuni video di vecchie comparsate televisive in cui si faceva chiamare con altri nomi Sta facendo discutere l'approdo di Akash Kumar all'Isola dei Famosi e non solo per i suoi occhi di ghiaccio. Il modello, nato in India da padre indiano e madre brasiliana e italiano di adozione, è finito al centro di un fitto mistero per le sue passate apparizioni televisive, in cui si era presentato con i nomi più disparati. Da Pablo Andrea Romeo ad Andrea P. fino a Pedro Pablo, sono tante le identità assunte dal 29enne nel corso degli anni nei programmi nei quali è stato protagonista.

