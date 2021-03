Britney Spears, anche Bbc annuncia un documentario (Di giovedì 18 marzo 2021) Il primo, in linea teorica, sarebbe stato Netflix. Il colosso dello streaming avrebbe pensato tempo addietro ad un film su Britney Spears: qualcosa di biografico, i cui tempi di produzione il New York Times sarebbe, però, riuscito a superare. Il magazine statunitense, insieme a Hulu, ha saputo produrre Framing Britney Spears in breve, rilasciando il proprio documentario per primo. E tale è stato il successo che Netflix non ha desistito. La piattaforma ha ribadito la ferma volontà di procedere con la lavorazione della pellicola, che si dice possa essere diretta da Erin Lee Carr. Britney Spears, dunque, avrà un secondo progetto dalla sua parte. Poi, ne avrà un terzo, perché Bbc, servizio pubblico britannico, ne ha annunciato uno proprio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Il primo, in linea teorica, sarebbe stato Netflix. Il colosso dello streaming avrebbe pensato tempo addietro ad un film su Britney Spears: qualcosa di biografico, i cui tempi di produzione il New York Times sarebbe, però, riuscito a superare. Il magazine statunitense, insieme a Hulu, ha saputo produrre Framing Britney Spears in breve, rilasciando il proprio documentario per primo. E tale è stato il successo che Netflix non ha desistito. La piattaforma ha ribadito la ferma volontà di procedere con la lavorazione della pellicola, che si dice possa essere diretta da Erin Lee Carr. Britney Spears, dunque, avrà un secondo progetto dalla sua parte. Poi, ne avrà un terzo, perché Bbc, servizio pubblico britannico, ne ha annunciato uno proprio.

