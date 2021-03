Zaza | “Ora serve continuità | siamo ancora in una brutta zona di classifica”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Simone, autore del gol decisivo e di una doppietta nella sfida contro il Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Il mister fa sentire importante tutti, sotto questo aspetto è stato tutto così. Abbiamo avuto una grande reazione oggi, ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato e sono contento. Ora aspettiamo domenica. Oggi era una partita importantissima perché potevamo fare punti sapendo che gli altri non giocavano. Ora ciun po’ sistemati meglio, anche sein una, dobbiamo dare. Il problema nostro è mentale, non sono gambe o fisico, non abbiamo mai saputo reagire nelle difficoltà, oggi c’è stata reazione e sono molto contento”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... vincendo 3 - 2 con tre reti segnate nell'ultimo quarto d'. Punti pesantissimi in chiave ... Lyanco sulla linea evita lo 0 - 3 di Caputo (73'), a ruota i granata tornano in partita con, servito ...Torino Tutte le notizie sulla squadraIl Torino ha vinto 3-2 in rimonta contro il Sassuolo e riapre la lotta salvezza. La squadra granata è riuscita a trovare il suo equilibrio dopo l’arrivo di Davide Nicola in panchina che ha cambiato ma ...Berardi illude con una doppietta, nell'ultimo quarto d'ora i neroverdi colpiti tre volte dai granata trascinati dall'ex Zaza ...