Wijnaldum: l’Inter sempre più vicino all’olandese (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre prosegue la sua marcia verso lo scudetto, l’Inter continua a prestare attenzione al futuro mercato. I neroazzurri monitorano la situazione di Georginio Wijnaldum, in scadenza con il Liverpool. Sebbene si pensava che l’olandese fosse ad un passo dal Barcellona, sembra ora che al Camp Nou non siano tutti convinti dell’ipotetico acquisto Wijnaldum potrebbe andare all’Inter? Il centrocampista olandese lascerà scadere il suo contratto il prossimo giugno 2021 e a fine stagione farà le valigie definitivamente. Fino a pochi giorni fa a seguito del forte pressing di Ronald Koeman si pensava che al 95% il giovane calciatore sarebbe volato al Barcellona. Tuttavia in casa Inter arrivano buone notizie, perché al Camp Nou, pare non siano tutti convinti di puntare sull’olandese Wijnaldum. Lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre prosegue la sua marcia verso lo scudetto,continua a prestare attenzione al futuro mercato. I neroazzurri monitorano la situazione di Georginio, in scadenza con il Liverpool. Sebbene si pensava che l’olandese fosse ad un passo dal Barcellona, sembra ora che al Camp Nou non siano tutti convinti dell’ipotetico acquistopotrebbe andare al? Il centrocampista olandese lascerà scadere il suo contratto il prossimo giugno 2021 e a fine stagione farà le valigie definitivamente. Fino a pochi giorni fa a seguito del forte pressing di Ronald Koeman si pensava che al 95% il giovane calciatore sarebbe volato al Barcellona. Tuttavia in casa Inter arrivano buone notizie, perché al Camp Nou, pare non siano tutti convinti di puntare sull’olandese. Lo ...

Advertising

DARIOBIONDI2 : #wijnaldum al momento non è un obbiettivo dell'Inter il giocatore è stato proposto dagli intermediari ma l'Inter al… - mr_kubra : RT @passione_inter: Mercato - Inter, in Inghilterra annunciano l'addio di Wijnaldum: 'E' fatta al 95%' - - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, l'annuncio su Wijnaldum in Inghilterra: 'E' fatta al 95%' - - ElTrattore : RT @passione_inter: Mercato - Inter, in Inghilterra annunciano l'addio di Wijnaldum: 'E' fatta al 95%' - - passione_inter : Mercato - Inter, in Inghilterra annunciano l'addio di Wijnaldum: 'E' fatta al 95%' - -