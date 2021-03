Vive 525 giorni con cuore artificiale: riuscito trapianto da record su un bambino a Torino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operato con successo all’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Un vero e proprio record a lieto fine dopo un anno e mezzo vissuto grazie a un cuore artificiale Berlin Heart, il tempo di impianto più lungo tra i piccoli ‘eroi’ della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale infantile torinese. Il bambino sta bene ed è già stato dimesso. Nato in Marocco, nell’estate 2019 il bambino ha iniziato ad accusare i sintomi di insufficienza cardiaca. Con la madre raggiunge il padre in Liguria e, dopo un breve periodo di degenza in un altro ospedale pediatrico, viene trasferito in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha atteso ilper 525in ospedale, collegato a unundi sette anni operato con successo all’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di. Un vero e proprioa lieto fine dopo un anno e mezzo vissuto grazie a unBerlin Heart, il tempo di impianto più lungo tra i piccoli ‘eroi’ della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale infantile torinese. Ilsta bene ed è già stato dimesso. Nato in Marocco, nell’estate 2019 ilha iniziato ad accusare i sintomi di insufficienza cardiaca. Con la madre raggiunge il padre in Liguria e, dopo un breve periodo di degenza in un altro ospedale pediatrico, viene trasferito in ...

