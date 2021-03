Sul DL Sostegni il nodo delle cartelle. Per i sindacati è "condono mascherato" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ultimo miglio in vista del decreto Sostegni, che Mario Draghi vuole approvare entro e non oltre venerdì per presentarlo subito dopo nella prima conferenza stampa da quando si è insediato alla presidenza del Consiglio. Proprio per accelerare su un provvedimento che, complice la crisi di governo e il passaggio di testimone, è in ritardo di un paio di mesi, il premier ha convocato un vertice con i partiti per fare il punto della situazione e limare gli ultimi nodi in campo. Il principale riguarda lo stralcio delle cartelle esattoriali dal 2005 al 2015. La Lega avrebbe voluto fissare il tetto fino a 10mila euro, scesi a 5mila dopo le obiezioni arrivate soprattutto da Pd e Leu. Gli interessati spargono ottimismo. “Sulle cartelle una convergenza positiva”, dice Claudio Durigon, che sta seguendo la pratica per la Lega, sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ultimo miglio in vista del decreto, che Mario Draghi vuole approvare entro e non oltre venerdì per presentarlo subito dopo nella prima conferenza stampa da quando si è insediato alla presidenza del Consiglio. Proprio per accelerare su un provvedimento che, complice la crisi di governo e il passaggio di testimone, è in ritardo di un paio di mesi, il premier ha convocato un vertice con i partiti per fare il punto della situazione e limare gli ultimi nodi in campo. Il principale riguarda lo stralcioesattoriali dal 2005 al 2015. La Lega avrebbe voluto fissare il tetto fino a 10mila euro, scesi a 5mila dopo le obiezioni arrivate soprattutto da Pd e Leu. Gli interessati spargono ottimismo. “Sulleuna convergenza positiva”, dice Claudio Durigon, che sta seguendo la pratica per la Lega, sulla ...

