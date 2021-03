Stanchezza di primavera: le cause più frequenti e come combatterla (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Stanchezza di primavera è una condizione che viene spesso riportata e può durare anche diverse settimane. Possono essere tanti gli elementi che causano questo senso di spossatezza. Carenza di magnesio La prima cosa da considerare è un deficit di magnesio, minerale fondamentale per far lavorare bene i muscoli, ma è solo una possibile concausa di un problema che tende a interessare soprattutto le donne giovani e ha anche una componente psicologica, specialmente in questo momento. L’ansia della situazione economica, l’idea di perdere la propria autonomia possono incidere moltissimo sulla psiche delle persone. Questa situazione transitoria di malessere, bisogna ricordare, è spesso legata a stress, a cambiamenti climatici e dietetici e anche ai ritmi del sonno. Cosa fare Fondamentale è l’attività fisica regolare, superando la debolezza per sfruttare la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladiè una condizione che viene spesso riportata e può durare anche diverse settimane. Possono essere tanti gli elementi che causano questo senso di spossatezza. Carenza di magnesio La prima cosa da considerare è un deficit di magnesio, minerale fondamentale per far lavorare bene i muscoli, ma è solo una possibile concausa di un problema che tende a interessare soprattutto le donne giovani e ha anche una componente psicologica, specialmente in questo momento. L’ansia della situazione economica, l’idea di perdere la propria autonomia possono incidere moltissimo sulla psiche delle persone. Questa situazione transitoria di malessere, bisogna ricordare, è spesso legata a stress, a cambiamenti climatici e dietetici e anche ai ritmi del sonno. Cosa fare Fondamentale è l’attività fisica regolare, superando la debolezza per sfruttare la ...

