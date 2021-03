Operation | Tango è un' ispirata avventura co-op tra ladri e hacker che uscirà anche su PS5 e PS4

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In questi minuti PlayStation sta pubblicando una serie di giochi indie che arriveranno prossimamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il primo di questi è, un particolare titolo co-op asimmetrico in cui voi ed il vostro partner vestirete i panni dell'agente Angel o l'Alistair, collaborando per risolvere puzzle complessi e salvare il mondo. La modalità cooperativa asimmetrica vi consente di giocare all'interno dello stesso mondo, ma da prospettive completamente diverse. Indipendentemente dal vostro ruolo, conpotete scoprire tutta la bellezza che questo futuro non troppo lontano ha da offrire. Per completare il gioco potete affidarvi esclusivamente alla comunicazione verbale per trasmettere al vostro partner ciò che vedete: trovate innumerevoli ...