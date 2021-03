Italpress e Ideegreen siglano partnership per diffusione Tg Ambiente (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (Italpress) – partnership strategica fra l'agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, e la Ideegreen Srl Società Benefit, editrice di Ideegreen.it guidata da Matteo Di Felice, che hanno avviato una collaborazione finalizzata a promuovere il nuovo TG Ambiente realizzato da Italpress. Grazie a questo accordo gli oltre 800.000 lettori mensili di Ideegreen (dati Google Analytics febbraio 2021) potranno beneficiare di un contenuto video di alta qualità dedicato ad Ambiente e Sostenibilità, realizzato dall'Agenzia di Stampa Italpress in collaborazione con TeleAmbiente. Italpress, svolgerà così un ruolo di primo piano nel palinsesto dei contenuti editoriali di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA () –strategica fra l'agenzia di stampa, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, e laSrl Società Benefit, editrice di.it guidata da Matteo Di Felice, che hanno avviato una collaborazione finalizzata a promuovere il nuovo TGrealizzato da. Grazie a questo accordo gli oltre 800.000 lettori mensili di(dati Google Analytics febbraio 2021) potranno beneficiare di un contenuto video di alta qualità dedicato ade Sostenibilità, realizzato dall'Agenzia di Stampain collaborazione con Tele, svolgerà così un ruolo di primo piano nel palinsesto dei contenuti editoriali di ...

